Auto tegen boom en in sloot: bestuurder gewond in Doetinchem

Dovi uit Lobith eerste nieuwjaars­kind van Nederland

1 januari DOETINCHEM/ LOBITH - Ruud en Celeste ter Beek uit Lobith zijn de gelukkige ouders van de eerste baby die in 2020 in Nederland is geboren. Hun zoontje Dovi is afgelopen nacht tussen 5 en 10 seconden na de jaarwisseling geboren in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.