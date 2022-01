Autobedrijf na 43 jaar ter ziele nu Fenerbahçe tonnen opeist vanwege fraude; dealer in luxe bolides spoorloos

DOETINCHEM - Een autobedrijf uit Doetinchem dat mogelijk is gebruikt om voetbalclub Fenerbahçe voor tonnen op te lichten, is stap voor stap ontmanteld. De Lamborghini’s, Ferrari’s en Porsches zijn weg, de showroom is op wat plantenbakken en een bankstel na leeg.

Een ander garagepand met woning staat te koop. Net als een woonboerderij in Etten. De woningen en het autobedrijf met twee vestigingen zijn of waren eigendom van een 46-jarige man uit Etten en zijn 71-jarige vader uit Doetinchem.



De zoon is volgens ingewijden ondergedoken. De vader zou niet betrokken zijn geweest bij de oplichting. De 71-jarige man zou zich niet meer met de bedrijfsvoering, het emailverkeer en de boekhouding van het autobedrijf hebben bemoeid.

Nepfactuur

Fenerbahçe eist ruim 830.000 euro terug van de familie uit de Achterhoek. Dat bedrag maakte de Turkse club in 2020 over aan het autobedrijf door in een geraffineerde fraude trapte.

Een rechter oordeelde in augustus vorig jaar dat de autohandelaren het geld moeten terugbetalen aan Fenerbahçe. De topclub heeft beslag laten leggen op grond en panden van de autohandelaren, blijkt uit openbare stukken.

Luxe auto’s

Volgens ingewijden is een deel van dat geld al overgemaakt aan Fenerbahçe. De club maakte eerder al bekend dat was begonnen met het terughalen van de tonnen. Om aan de rest te voldoen, staan het bedrijfspand met woning van de vader en de woonboerderij van de zoon te koop. Een faillissement van het autobedrijf is niet aangevraagd.

