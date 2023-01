Autobranden na uitstapjes in Terborg en Gendringen weer terug in Doetinchem

Interactieve kaartDOETINCHEM - Na een uitstapje in Oude IJsselstreek zijn de autobranden weer terug in Doetinchem. In de nacht van vrijdag op zaterdag gingen twee auto's in vlammen op aan de Horstingstraat . Daarvoor waren er autobranden in Terborg en Gendringen.

Aan de Horstingstraat werden auto nummer negen en nummer tien door vuur verwoest. In alle gevallen wordt gedacht aan brandstichting. ‘Maar een verband lijkt vooralsnog niet te zien’, volgens de politie.

De laatste brand was wel weer in Doetinchem. Daar begon de reeks autobranden ook in de nacht van 28 op 29 oktober. Destijds werden vier auto's verwoest op drie verschillende plekken: aan de Montgomerystraat, de Van Hogendorplaan en de Zjoekowstraat.

Twee dagen later was raak aan de Caenstraat in Doetinchem. Voor burgemeester Mark Boumans reden om zijn zorg uit te spreken. Vervolgens was het de hele maand november rustig. Tot in de nacht van 12 december een auto in vlammen opging aan de Kloosstraat.

Oude IJsselstreek opgeschrikt

Tien dagen later werd Oude IJsselstreek voor het eerst opgeschrikt. Kort voor kerst was er een autobrand nabij de Roode Leeuw in Terborg. Net voor de jaarwisseling was er verderop in Oude IJsselstreek weer een autobrand, dit keer in Gendringen.

Afgelopen zaterdagnacht was Doetinchem weer toneel van een autobrand. De politie liet half december al weten geen verband te kunnen ontdekken: ,,Het ontbreekt aan concrete feiten die erop wijzen dat eenzelfde dader hiervoor verantwoordelijk is.”

