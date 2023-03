Autohandelaar uit Doetinchem zit na oplichting van Fenerbahçe ondergedoken: ‘Ik ben alles kwijt’

Fenerbahçe: terughalen van tonnen bij autobe­drijf Doetinchem in voetbal­frau­de­zaak is begonnen

ISTANBOEL - De Turkse topblub Fenerbahçe heeft laten weten dat het proces om 830.929,50 euro terug te krijgen van een autobedrijf uit Doetinchem is begonnen. Dat bedrag maakte de voetbalclub uit Istanboel over naar een vennoot van het autobedrijf in de veronderstelling dat het een transfersom aan Empoli FC betaalde voor de Sloveense speler Miha Zajc.