Automobilist rijdt tegen verkeersregelaar aan met wie hij daarvoor woordenwisseling had

Kappen en draaien | Hoe komen De Graafschap en NEC van de thuisvloek af? • Wordt alles anders bij Vitesse? • Afscheid van GelreDome dichtbij?

Winnen in eigen huis lukt maar niet. Zowel in Doetinchem als in Nijmegen kampen ze met dit vervelende fenomeen. Hoe breek je die ban? Wordt alles anders nu Vitesse is overgenomen door Amerikanen? Hoe wordt de hoogopgelopen ruzie over de huur van stadion GelreDome opgelost? Of moeten de Arnhemmers elders hun thuiswedstrijden gaan voetballen?

12 september