Automobilist wordt onwel, schept fietser en rijdt door bushokje

video Suzan en Freek gaan de theaters in en hebben een platina award binnen ge­sleept

18:18 DOETINCHEM - Vanaf september gaat het Achterhoekse popduo Suzan en Freek de theaters in Nederland in. Dat maakten ze dinsdagavond bekend bij RTL Boulevard. Ook kregen ze woensdag van het programma een platina award uitgereikt voor hun hit Als Het Avond Is.