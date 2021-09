Avondje carnaval eindigt met botbreuken en blijvende hoofdpijn nadat Doetinchemmer (38) met fles sloeg

Plan voor zonnepark van 2 hectare bij A18 Bedrijven­park in Wehl: ‘Waarom geen panelen op de bedrijven?’

13 september WEHL - Er ligt een plan voor een zonnepark van twee hectare ten noorden van het A18 Bedrijvenpark tussen Wehl en Doetinchem. Donderdag 16 september is er een infoavond voor onder meer buren in het oude raadhuis in Wehl.