Azerbeidzjan lonkt voor Orion, dat vol vertrouwen return in Europacup gaat spelen: ‘Uitgangspositie is goed’

Na de indrukwekkende thuiswedstrijd tegen VCN van afgelopen zaterdag (3-0) richt de Doetinchemse ploeg zich nu op Stroossen. ,,Natuurlijk is onze uitgangspositie goed, maar we zullen deze tegenstander echt niet onderschatten”, wees midaanvaller Beau Wortelboer van Orion op het grootste gevaar.



,,We spelen de laatste weken steeds beter, dat gaat ons helpen tegen deze ploeg uit Luxemburg. We weten ook al dat we naar Azerbeidjan moeten als we de volgende ronde halen, maar zijn verder nog helemaal niet met die wedstijd bezig.”