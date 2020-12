Baasjes van hond die kippen doodbeet melden zich bij kasteel De Kelder

Eredivisie nog ver weg voor De Graafschap: ‘Almere-uit wordt meteen een cruciale wedstrijd’

21 december DOETINCHEM - De Graafschap wil komend seizoen terugkeren in de eredivisie. Maar na een wisselvallige eerste seizoenshelft is promotie nog ver weg. De Doetinchemse club stapt na de overwinning op Jong FC Utrecht (3-1) als nummer drie het turbulente kalenderjaar uit. In 2021 wacht meteen een cruciale maand.