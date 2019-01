Babylijkje op het ijs: ‘Onvoorstelbaar dat iemand een kind letterlijk weggooit’

Hanneke de Bruyne werkte in 2006 als rechercheur in Doetinchem en had dienst toen zondag 29 januari 2006 de melding binnenkwam dat er in de wijk De Hoop mogelijk een dode baby was gevonden. ,,We zijn direct gaan rijden. Op het moment dat ik hier aankwam, was hier alles al afgezet door de collega’s in het blauw’’, zegt De Bruyne. Ze vertelt haar verhaal op de plek waar Sem Vijverberg werd gevonden. ,,Er lag een hele dikke laag ijs. Het had al zeker tien dagen gevroren.”