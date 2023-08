Back to school in Doetinchem: zo maak je van komend schooljaar jóuw jaar

Stalkende vader moet wegblijven van ex en leren tot tien te tellen: ‘Emoties stapelen op en dan knapt er iets’

Valt een 41-jarige man uit Terborg de moeder van zijn kind in Gendringen opnieuw lastig, dan gaat hij per keer drie dagen de cel in. Verder moet hij zich onder behandeling stellen om te leren tot tien te tellen voor hij weer bedreigingen en beledigingen wil uiten. ,,Emoties stapelen op en dan knapt er iets.”