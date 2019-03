Basma (7) krijgt nieuwe fiets van Batavus nadat er een boom op haar viel

Batavus las het verhaal van Basma en besloot haar een nieuwe fiets cadeau te doen. ,,We vonden het hartverscheurend dat zij en haar familie vertelden dat haar fiets haar had gered. Toen besloten we om haar een nieuwe, stoere meidenfiets te geven’’, zegt een woordvoerder.

Basma is volledig overdonderd als ze de fiets krijgt. Ze is net wakker, als een vierkoppig team van Batavus in haar ziekenhuiskamer staat om de fiets te geven. Ze krijgt ook nog andere cadeaus, zoals een pot snoep. Of ze de fiets leuk vindt? Basma knikt ja.

Gaat iets beter

Moeder Rasho laat weten dat Basma nog veel pijn heeft in haar gezicht en dat ze moeilijk kan eten en drinken. Vader Rasho vertelt dat het weer iets beter met haar gaat, maar dat ze allemaal nog van de schrik moeten bekomen.

De ouders benadrukken dat Basma erg veel geluk heeft gehad en dat ze blij zijn dat de fiets haar deels heeft beschermd tegen de vallende boom. ,,Het had maar een klein stukje gescheeld of het was heel anders afgelopen’’, zegt vader. Hij schudt nog maar eens zijn hoofd.