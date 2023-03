BBB ook de grote winnaar bij verkiezingen waterschap; bijna helft van zetels gaat naar boeren of sympathisanten

Bij de verkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel is BBB ook als grote winnaar uit de bus gekomen. Ongeveer eenderde van de stemmen ging naar de Boer Burger Beweging. Water Natuurlijk is als tweede partij uit de stemmenstrijd gekomen.

In totaal zijn 30 zetels beschikbaar voor het algemeen bestuur van het waterschap, waarvan er 4 geborgd zijn en niet gekozen kunnen worden. Van de 26 zetels gaan er liefst 9 naar BBB.



Tel daar de 2 geborgde LTO-zetels bij op en het is duidelijk dat de boeren een stevige vinger in de pap krijgen in het bestuur van het waterschap. Helemaal als ook het CDA nog gezien wordt als een vertegenwoordiger van het boerengeluid. Samen bezetten deze vertegenwoordigers 14 van de 30 zetels in het bestuur.

Afgelopen jaren is juist besloten om het aantal geborgde zetels van het bedrijfsleven en de boeren af te bouwen. Dat waren er in totaal 6 en dat is terug gebracht naar 2 voor het LTO om te voorkomen dat deze te veel macht krijgen in het waterschap. De 2 overige geborgde zetels zijn voor vertegenwoordigers van natuurverenigingen.

Van de 14.595 stemmen die zijn uitgebracht in de gemeente Winterswijk kreeg BBB er 5049. In Montferland kreeg BBB 6566 van de in totaal 17.872 stemmen. De opkomst lag rond de 60 procent.

Grote verliezer

Bij de vorige verkiezing in 2019 waren het CDA en Water Natuurlijk nog de grootste partijen met elk 5 zetels. Het CDA maakt dus - net als tijdens de provinciale verkiezingen - een flinke stap terug en heeft straks nog 3 zetels. Water Natuurlijk onder leiding van de Didamse lijsttrekker Antoinet Looman blijft redelijk stabiel.

Het bedrijfsleven in het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel moest dus drie geborgde zetels inleveren. Otto Willemsen hoopte met OndernemendWater als nieuwe partij de ondernemers een plek te geven in het bestuur. Deze partij bleef echter steken op 1 zetel.

Het opkomstpercentage ligt op 59,3 procent. Bij de verkiezingen van 2019 was dit 53,5 procent. Het gaat om een voorlopige uitslag. Inmiddels is 93 procent van de stemmen geteld. Volgende week donderdag wordt duidelijk welke personen uiteindelijk in het waterschapsbestuur onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper komen te zitten.

De zetelverdeling voor de komende vier jaar in het bestuur van het waterschap Rijn en IJssel: BBB: 9 zetels (waren er 0), 83.056 stemmen Water Natuurlijk: 5 zetels (5), 52.698 stemmen PvdA: 4 zetels (4), 45.714 stemmen. CDA: 3 zetels (5), 31.403 stemmen. VVD: 2 zetels (3), 24084 stemmen. Vrienden van de Berkel: 1 zetel (2), 17.007 stemmen. 50Plus: 0 zetels (1), 8.149 stemmen AWP voor water, klimaat en natuur: 1 zetel (1), 9.275 stemmen OndernemendWater: 1 zetel (0), 12.142 stemmen.

De andere waterschappen

Ook in waterschap Aa en Maas verrast de BoerBurgerBeweging (BBB) met een flinke verkiezingswinst. Maar anders dan in andere waterschappen wordt de partij niet in één klap de grootste: dat is Water Natuurlijk.

BBB is wel de grootste partij geworden bij de waterschapsverkiezingen in Rivierenland. Ondanks dat nog niet van alle gemeenten de stemmen binnen zijn, is ook bij Waterschap Vallei en Veluwe duidelijk: BBB is de grote winnaar.

