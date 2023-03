BBB-voorman Rik Loeters en schrijver Ad van Liempt in Nieuwscafé

Nieuwe valken in Martinito­ren Doesburg: oude vrouwtje dood gevonden in Giesbeek

Vliegen er opnieuw jonge slechtvalken uit in Doesburg? Zeker is dat niet, aangezien het vrouwtje dat vorig jaar succesvol was, dood is. In de nestkast in de Martinitoren is nu een ander vrouwtje te zien.