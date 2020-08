Beautyfabriek Doetinchem dicht na coronagevallen, klanten mogelijk in contact geweest met besmette medewerkers

,,We nemen onze verantwoordelijkheid en daarom heb ik er zelf voor gekozen om deze vestiging te sluiten in overleg met de GGD”, zegt Anke Aalvanger, bedrijfsleider van de Beautyfabriek in Doetinchem. De vestiging in de Waterstraat blijft ook volgende week dicht. Alle Doetinchemse medewerkers gaan in quarantaine. 12 augustus kan de Beautyfabriek met instemming van de GGD weer open. De vestigingen in Groenlo en Apeldoorn van de Beautyfabriek blijven gewoon open.

Zestien klanten

Mogelijk zestien klanten zijn in contact geweest met de besmette medewerkers. De GGD benadert deze klanten en adviseert om uit voorzorg veertien dagen in quarantaine te blijven.



Hoe de medewerkers van de Beautyfabriek zijn besmet, weet Aalvanger niet. ,,We houden ons aan alle protocollen en richtlijnen die zijn opgesteld maar hebben geen zicht op hoe ze besmet geraakt zijn", zegt Aalvanger.



,,Een van de medewerkers was verkouden en dan laat je je in ons beroep testen. Die verantwoordelijkheid nemen we heel serieus. Gelukkig zijn de medewerkers niet heel ziek, dat is voor mij het allerbelangrijkste, de gezondheid van onze medewerkers en klanten.”



In maart ging de Beautyfabriek een week eerder dicht dan werd opgelegd door de overheid.