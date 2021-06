Bedrijven in de wachtkamer voor kavel op A18 Bedrijvenpark

Robbert Hummelink (VVD) keert terug in Doetinchem­se raad

15 juni DOETINCHEM - Robbert Hummelink keert terug in de Doetinchemse gemeenteraad als raadslid van de VVD. Hummelink, die werkt voor de politie in Winterswijk, neemt de plek in van Hans Dales die is voorgedragen als wethouder.