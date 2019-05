Bekladden Vijverberg is wraakactie voor wegjagen Ajax-hooligan met spuitbussen en stickers

Het doek dat door de Amsterdamse hooligan bespoten was met ‘Ultras’ en de drie Andreaskruizen uit het stadswapen van Amsterdam, is door leden van de BT overgespoten.



De harde kern van Ajax is daarop afgelopen weekend teruggekeerd naar Doetinchem, om alsnog her en der op het stadionterrein ‘UA’ te kalken. Onder meer in het vak waar de BT staat is deze afkorting van Ultras Amsterdam op stoeltjes gespoten, samen met drie Amsterdamse kruizen. Ook het BT-hok is beklad, maar supporters hebben dit al zelf schoongemaakt. De Graafschap laat de rest van de bekladdingen schoonmaken of overschilderen.



De Graafschap-voorzitter Hans Martijn Ostendorp weet niet exact hoe groot de schade is. ,,Maar aan enkele honderden euro’s zit je al gauw’’, zegt hij. Die financiële schade vindt hij nog niet eens het ergste, wel het gevoel dat mensen ’s nachts het stadion binnendringen. ,,Ze moeten wegblijven uit ons stadion, daar hebben ze niets te zoeken.’’



De Graafschap gaat nog de videobeelden bekijken die zijn opgenomen door verschillende camera's die rond het stadion hangen.