Benno overleefde een vleesetende bacterie: ‘Ik heb wel een beschermengeltje gehad’

Bekende oud-politica Toos Grol (91) uit Doetinchem overleden

Voormalig politicus en docent Toos Grol-Overling is donderdag in haar woonplaats Deventer op 91-jarige leeftijd overleden. Grol werd landelijk bekend omdat ze tussen 1982 en 1999 namens het CDA in de Eerste Kamer zat.

16 januari