Bermbrand in Aalten legt treinverkeer stil tussen Doetinchem en Winterswijk

Orion volleybal­kam­pi­oen van Nederland

12 mei GRONINGEN - Orion is op magistrale wijze volleybalkampioen van Nederland geworden, de Doetinchemmers versloegen na een 2-0 achterstand in sets Lycurgus in de vijfde en finalewedstrijd met 2-3. Ook de finaleserie werd 2-3 voor Orion.