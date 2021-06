Bermen worden niet meer zomaar gemaaid, en dit is waarom

Linn (11) is nieuwe kinderbur­ge­mees­ter in Doetinchem en mag al snel aan de bak

31 mei DOETINCHEM - Linn van Hal is gekozen tot nieuwe kinderburgemeester van Doetinchem. Linn is 11 jaar oud en zit in groep 7 van bassischool Gaanderwijs in Gaanderen. Ze neemt het stokje over van Juliette Fijten en wordt woensdag geïnstalleerd voor de duur van een jaar.