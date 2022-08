Bermmonument voor Nick vernield: ‘Wie doet zoiets? Wat als het om jouw broer ging?’

STADSE FRATSEN Verliefd op Olivia? Wij zaten in het andere kamp en zetten ons af tegen danspasjes en kassucces­sen

Een hoge uithaal - kort maar krachtig, ze staat erom bekend - ontsnapt mijn vriendin als de nieuwszender meldt dat Olivia Newton-John is overleden. We zitten in de woonkamer; zij op de bank, ik in een stoel. Beelden van Grease komen voorbij. ,,Hoe vaak ik die film wel niet heb gezien”, zegt ze. ,,Ik nooit”, antwoord ik. Opnieuw volgt er een uithaal, nóg hoger dan de vorige.

13 augustus