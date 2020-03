Bestuurder Aston Martin wordt onwel en rijdt stoplicht uit de grond in Doetinchem

Het ongeluk gebeurde op de kruising tussen de Waterstraat en de C. Missetstraat in Doetinchem. Automobilisten die het ongeluk zagen gebeurden hebben de bestuurder uit zijn auto gehaald. Op dat moment was de man niet aanspreekbaar.



Even later was hij dit wel. De man is nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De zwaar beschadigde Aston Martin wordt weggesleept door een bergingsbedrijf.