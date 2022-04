Bestuurder bekneld nadat hij met auto in slip raakt en over de kop slaat in Doetinchem

Julian (29) maakt album met elf muzikanten uit vier landen: ‘Werkte heel goed’

DOETINCHEM - Julian Bohn is 29 jaar, komt uit Borken en woont in Doetinchem. De pianist, componist en producer heeft een debuutalbum gemaakt. Bijzonderheid: elf collega-muzikanten uit de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Nederland hebben partijen ingespeeld. Coronaproof, in hun eigen studio’s.

