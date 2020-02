Bestuurder gewond door botsing tegen boom in Doetinchem

Column Stadse Fratsen: Blauwe vingers

13:28 ,,U bent journalist? Heeft u wel voldoende werk? Het lijkt me tegenwoordig moeilijk voor journalisten om een boterham te verdienen.” Het is vrijdagmiddag en ik ben in het ziekenhuis in Doetinchem. Ik kom er geregeld, meestal voor een interview. Maar nu ben ik er voor een afspraak met de reumatoloog die kijkt hoe het ervoor staat met de grote teen van mijn rechtervoet.