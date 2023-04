Bevrijdingsfestival in Doetinchem gaat niet door; vergunning is te laat aangevraagd

Opnieuw chemische stof geloosd in Achterhoek­se natuur, mogelijk drugsafval

Een vloeibare chemische stof - vermoedelijk drugs gerelateerd - is geloosd in de sloot en grond aan de Lage Wolboomsdijk in Aalten. Het is de tweede keer in amper 10 dagen dat drugsafval wordt gevonden in de Achterhoekse natuur.