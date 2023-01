Beweging in Doetinchems stadsbestuur: wethouder Hans Dales tijdelijk uit de running, raadslid weg

,,Naar verwachting is wethouder Dales wat langer afwezig”, zei burgemeester Mark Boumans donderdag bij het begin van de raadsvergadering. Volgens Boumans was Dales er niet vanwege ziekte. Dales – die onder meer de binnenstad in zijn portefeuille heeft – is wethouder sinds augustus 2021.



Boumans maakte ook bekend dat Monique Linger vertrekt als raadslid van GroenLinks. Linger – die fractievoorzitter was – verhuist naar een andere gemeente.