Bewoner Daan Bod ziet van dichtbij hoe de problemen in Overstegen zich opstapelen: ‘Hoeveel ellende kan een wijk aan?’

Hij is inmiddels 87 jaar oud, woont al 37 jaar acht hoog aan de Houtsmastraat. Was jarenlang voorzitter van de wijkraad, betrokken bij de ontwikkeling van het Bonanzapark, inmiddels Natuurpark Overstegen. Daan Bod kent Overstegen op zijn duimpje.

Begin jaren ’70 doen Daan Bod en zijn medestanders een ultieme poging om de wijkraad Overstegen nieuw leven in te blazen. Tevergeefs. ,,Niemand wilde er vrije tijd in investeren. We hebben alles geprobeerd. Geen reactie.’’

Hij is geboren in Nijverdal, welzijnswerker van beroep. Zit twee jaar in de gemeenteraad van Doetinchem, is decennialang actief in de plaatselijke PvdA. Daan Bod heeft Overstegen, de eerste serieuze uitbreidingswijk van Doetinchem, zien groeien.