Bewoners flat vluchten met hun hondjes voor brand in Doetinchem; hele complex ontruimd

File in de spits bij De Graafschap: ‘We hebben iedereen keihard nodig’

6 februari DOETINCHEM - Ralf Seuntjens is de onbetwiste aanvalsleider van De Graafschap. Maar achter de clubtopscorer, die na een enkelblessure in het uitduel bij FC Den Bosch terugkeert in de basis, moeten vijf spitsen om één positie knokken. Bij de Doetinchemse eerstedivisionist is het file in de frontlinie.