Bezwaar gemaakt: wietrokers kunnen voorlopig maar in één coffeeshop terecht in Doetinchem

COLUMN WILLEMIEN WEERMAN ‘Misschien sterven de ongenees­lij­ken in de toekomst ooit nog eens uit’

5 februari Sproeteke. Zo noemde ze me vaak toen ik een puber was. Eerst haatte ik haar erom. Ik werd gek van die sproeten. Later werd het een geuzennaam. Bijna negentig is ze nu, deze tante, die eigenlijk geen tante is maar een vroegere buurvrouw.