Bijna alle bussen rijden in de Achterhoek wél ondanks staking; verkeersleiding Arriva niet in de problemen

update Staking legt mogelijk groot deel busvervoer lam: ‘Verkeers­lei­ders Arriva leggen werk neer’

Woensdag, donderdag en vrijdag wordt niet alleen gestaakt door buschauffeurs in het streekvervoer, ook verkeersleiders van Arriva leggen het werk neer. Dat heeft grote gevolgen voor het busvervoer in Gelderland, want zonder verkeersleiding mogen bussen niet uitrijden. In Limburg rijden de treinen van Arriva ook niet.

18 oktober