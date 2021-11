Bijzondere muurschildering op het diervoederpand: enorme hondenkop is bijna af

De muurschildering wordt gemaakt door kunstenaar Bart Smeets die zichzelf Smates noemt. Sinds begin vorige week is Smeets bezig met de muurschildering die zichtbaar is aan de centrumzijde van het pand. De schildering is onderdeel van het project Silo Art Tour Achterhoek. Eind november wordt het immense kunstwerk opgeleverd.



Smeets legt met de schildering een verband tussen zijn kunstwerk en het diervoederbedrijf.



Partner in Pet Food is de zesde muurschildering in de reeks. Eerder werden er al grote muurschilderingen gemaakt in Winterswijk (Sibelco bij de Steengroeve), Aalten (boerderij ’t Westendorp), Lochem (Oocon), Hengelo (Feltsigt in Bekveld) en Sinderen (voerfabrikant Voerwaarts). Er komen muurschilderingen in tien Achterhoekse gemeenten.