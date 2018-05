Bill Cole wordt een dag voor vertrek ereburger van Doetinchem

Cole krijgt de medaille uitgereikt op de laatste dag dat hij burger van Doetinchem is. Morgenvroeg verhuist de veteraan namelijk naar Zutphen, waar een dochter van hem woont. Bij Cole werd dit voorjaar een been geamputeerd. Daardoor kan hij niet meer terug naar zijn oude appartement in de binnenstad van Doetinchem, waar hij jaren heeft gewoond.

D-Day

Cole werd geboren bij Manchester in Engeland. Op 6 juni 1944 maakte hij deel uit van de geallieerde troepen die op D-Day invielen in Normandië. Nadat zijn Britse eenheid grotendeels in Caen het leven liet tijdens de strijd met de Duitsers, sloot hij zich aan bij de Canadezen. Zo belandde hij op 1 en 2 april 1945 in Doetinchem, dat hij hielp te bevrijdden. In de weken daarna ontmoette hij tijdens een dansfeest in de stad de Doetinchemse Erna Hermanns met wie hij later zou trouwen. Cole woonde vanaf 1945 in Doetinchem.