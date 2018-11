Blad Boerderij overgenomen door ‘Misset’

DOETINCHEM - Vakblad De Boerderij is overgenomen door Misset Uitgeverij van het drietal Derk Haank, Cor Jan Willig en Luc van Os. De Boerderij is een van de landbouwvakbladen die Reed Business verkoopt aan Misset.

Misset Uitgeverij is een verwijzing naar het oude Misset, dat in de jaren negentig opging in Elsevier en later Reed Business.

De bladen worden in het huidige kantoor aan de Hanzeweg in Doetinchem gemaakt door 140 medewerkers. De drie nieuwe eigenaren hebben de overname donderdagmiddag bekend gemaakt. De werkgelegenheid van de 140 is voorlopig verzekerd. ,,Er komt geen reorganisatie", zegt Haank (65). ,,Vooralsnog zijn er ook geen verhuisplannen. Verder blijft het huidige management aan."

Haank - opgegroeid als boerenzoon in Terborg - is eind 2017 met pensioen gegaan als directeur van uitgeverij SpringerNature. De Doetinchemmer was daarvoor directeur van Misset en later van Elsevier en Reed Business.

Boerenzoon

De overname van de landbouwbladen is in gang gezet door Cor Jan Willig, eigenaar van uitgeverij New Skool dat eerder weekblad Elsevier overnam van Reed Business. Willig, zelf zoon van een boer uit Noord-Holland, nam contact op met Van Os, uitgever van meerdere publieksbladen. Van Os benaderde op zijn beurt Haank weer.

Reed Business bevestigt de overname van het agriculture cluster. Behalve De Boerderij gaan ook bladen als Boerderij Vandaag, Pluimveehouderij, Groenten & Fruit, Trekker, Traktorpool, Future Farming, All About Feed, Dairy Global, Pig Progress, Poultry World naar Misset.