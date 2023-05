Blijft het zo fris als afgelopen maand? Dit is de Doetinchemse weersverwachting voor mei

Een scheurende scooter, verhitte stemmen en dan klinkt plots ‘pang!, pang!, pang!’ op het Juliana­plein

Twee groepen met in totaal zes of zeven jongeren staan dinsdagavond rond 21.00 uur dreigend tegenover elkaar op het Julianaplein in Doetinchem. Meerdere buren bellen de politie. Even daarna klinken er schoten: pang! pang! pang!