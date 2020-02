‘Bloedbad’ in Doetinchem; voordeur, galerij en auto besmeurd

Jong en homo in de Achterhoek? Colin biedt lhbt'ers veilige plek in Doetinchem

12:10 DOETINCHEM - Je bent tussen de 12 en 20 jaar, hebt een andere seksuele geaardheid en je woont in Doetinchem. Dan kun je vanaf vandaag terecht in De Gruitpoort in Doetinchem.