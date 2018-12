Boeren krijgen ‘ballen’ om duikers dicht te houden

Bij de kerstbomen­ver­ko­per is Sinter­klaas niet heilig (meer)

7:28 DOETINCHEM - Wanneer ga je over tot de aanschaf van een kerstboom? Er was eens een dag dat die vraag pas op z'n vroegst op de ochtend na pakjesavond bij de mensen opkwam, zeggen de eigenaren van Boerderij ‘t Geutjen in Doetinchem. Maar dat is lang geleden. ’t Geutjen verkoopt sinds eind november kerstbomen.