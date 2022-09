Boh Foi Toch en burgemeester Boumans openen samen Stadsfeest in het dialect

Hij zong het refrein mee van het nummer Weerkommen, dat de Achterhoekse dialectband van voorman Hans Keuper vlak voor 20.00 uur inzette.



Het optreden van Boh Foi Toch was vrijdagavond de opener van het Stadsfeest in Doetinchem, dat nog tot en met zondag duurt en een vol programma kent. Behalve de kermis met verschillende attracties, opgebouwd rond het plein bij het stadhuis, zijn er verschillende podia door de hele stad. Daar is het programma het hele weekend gratis.



Voor het eerst is er ook een betaald deel bij, dat is op De Bleek langs de Oude IJssel. Daar is Doetinchems Manifest, met zaterdag optredens van onder meer Ronnie Flex en dj Roel Staarink.



Kaarten kosten 20 euro per stuk.