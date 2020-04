Bombardement Doetinchem nu wél op lijst NIOD

Politie sluit arrestan­ten­cel­len in Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Ede, Tiel en Deventer

20 april ARNHEM - De politie in Oost-Nederland schrapt de cellencomplexen in Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel. Arrestanten worden in Oost-Nederland in de toekomst in vier cellencomplexen ondergebracht. Nu staan er nog negen cellencomplexen in Gelderland en Overijssel.