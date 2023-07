Boost voor winkelcentrum op De Huet: Action én Aldi komen voorjaar 2024, AH laat op zich wachten

Er is hoop voor de omwonenden van winkelcentrum De Bongerd in de Doetinchemse wijk De Huet. Over ruim een half jaar is er de gewenste supermarkt Aldi en later volgt de winkel Action. Ook de Albert Heijn en de sporthal komen er in een nieuw onderkomen, al duurt dat wat langer.