Bossen in Oost-Nederland broedplaats voor teken: lange broek aan op pad

In het noordoosten is het aantal mensen met Lyme fors hoger dan in de rest van het land. Op Hemelvaartsdag is het vooral in dat deel van het land traditie om te gaan dauwtrappen: mensen trekken er dan vroeg op uit voor een wandeling of fietstocht door de natuur. Dit is volgens een woordvoerder van Tekenradar een moment om extra te controleren op teken. Die zijn namelijk vooral in de lente en zomer actief in natte natuurgebieden.