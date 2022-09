Bouwkraan valt op dak nieuwbouwhuis in Doetinchem: twee woningen beschadigd

De kraan viel om en is grotendeels op het dak gevallen van een huis in aanbouw, waar het materieel werd ingezet voor werkzaamheden. De kraan raakte ook nog een tweede huis, dat er van de buitenkant zo goed als af uit ziet. Van beide woningen raakte het dak beschadigd.



Ook is een bouwkeet geraakt, die als gevolg van de impact goeddeels aan diggelen ligt. Er zat niemand in ten tijde van het bouwongeval.



Ook zat er niemand in de kraan zelf, toen deze om viel. Het bouwmaterieel werd aangestuurd met een afstandsbediening. Voor zover bekend is er dan ook niemand gewond geraakt.