Boycot harde kern De Graafschap mislukt: duizenden supporters boeken toch een stoel voor wedstrijd tegen FC Dordrecht

De Graafschap-trai­ner Robbemond blij met doelpunten Hendriks: ‘Daar hebben we hem voor gehaald’

VELSEN-ZUID - De Graafschap-trainer Reinier Robbemond was vrijdagavond na de zege op Telstar (0-3) goed te spreken over het optreden van Sam Hendriks. De Cambuur-huurling had met twee goals een belangrijk aandeel in de overwinning van de Doetinchemse eerstedivisionist.

4 februari