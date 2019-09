Boze burgemeester Boumans gaat praten met horeca over verkoop lachgas

‘Is Doetinchem soms het braafste jongetje van de klas?’

26 september DOETINCHEM - ,,Is Doetinchem soms het braafste jongetje uit de klas”, vroeg Hans Boerwinkel, raadslid van de SP donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Doetinchem aan Henk Bulten, wethouder van financiën. ,,Want ik verzoek u in deze de grens op te zoeken.”