Boze buurt sluit stoffige zandweg tussen Wehl en Didam

Sylvia dankt de ‘spindokter’ die spontaan haar e-bike repareerde: ‘Dit doet bijna niemand’

12 augustus DOETINCHEM - We zijn twee dagen verder, maar Sylvia Jolink is er nog altijd vol van. Dat ze in Doetinchem zomaar geholpen werd toen haar gloednieuwe elektrische fiets midden op straat hopeloos vastliep: ,,Hij is minstens drie kwartier bezig geweest.’’