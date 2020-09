Boze buurvrouw klaagt bij Raad van State over stofwolken bij Wehls varkensbedrijf: ‘Stik er maar in, zeggen ze’

Doetin­chems zangtalent wil doorbreken: Sam Kolenbran­der zet alle kaarten op de popmuziek

24 augustus DOETINCHEM - Dat hij kan zingen wekt geen verbazing. Sam Kolenbrander (17) uit Doetinchem is de zoon van Erwin Kolenbrander en Sabine Elfers, de uitbaters van bijzonder restaurant Het Borghuis in Doetinchem. Die blazen, elk op hun eigen manier, decennia lang hun partijtje mee in de Achterhoekse popmuziek.