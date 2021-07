Achterhoek als het mountainbike-mekka van Nederland: ‘Straks een netwerk van ruim 300 kilometer aan routes’

Mede onder aanvoering van deze club zijn de mtb-routes in de Achterhoek afgelopen jaren gemoderniseerd én zijn er een paar nieuwe bij gekomen. Zo is onlangs nog de route in Winterswijk in gebruik genomen, ruim 38 kilometer fietsen door het coulissenlandschap rondom het dorp. Ook in Ruurlo en Borculo zijn nieuwe routes geopend.