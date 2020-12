Leger helpt zorg in regio overeind te houden: ‘Het piept en kraakt in alle voegen’

Het is steeds moeilijker om de zorg op peil te houden door het grote aantal coronapatiënten en door het verzuim van het eigen personeel. Medewerkers zijn ziek of zitten vanwege corona in quarantaine. Om die reden vroegen de Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland, Groningen en Twente defensie om hulp.



Volgens een woordvoerder van defensie is nog niet duidelijk om hoeveel militairen het gaat en waar zij worden ingezet. Dat gebeurt in overleg met de Veiligheidsregio's. Ook onder meer het Rode Kruis is bij de hulp aan de zorg betrokken. De inzet van defensie komt bovenop de assistentie die duizend militairen nu al verlenen in teststraten en straks bij het vaccineren: ,,Die mensen staan klaar en zijn omgeschoold.’’



Verpleeghuis de Gelderhorst in Ede krijgt assistentie van tien militairen. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede vroeg vorige maand om hulp van het leger, maar kreeg toen nul op het rekest. ,,Ze kunnen maar één keer de aandacht en mensen verdelen’’, aldus woordvoerder Christianne van den Broek.