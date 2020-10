Raadslid Karen Kamps (GroenLinks): ‘Ik kreeg spreekverbod van mijn eigen partij’

Leraar school Doetinchem besmet met coronavi­rus: school waarschuwt in brief

1 oktober DOETINCHEM - Een docent van het Ludger College in Doetinchem is besmet met corona. Dat maakte de directie van de school woensdag bekend in een brief aan medewerkers, ouders en verzorgers van leerlingen. De docent is thuisgebleven nadat zich coronaklachten openbaarden.