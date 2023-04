Brand bij nieuw cafetaria La Friteria in Doetinchemse binnenstad: poes op verdieping mankeert niets

Aviko: productie niet in gevaar door staking personeel, looneisen bonden zijn onverant­woord

Aardappelbedrijf Aviko gaat ervan uit dat de productie in de fabriek in Steenderen niet in gevaar komt, als gevolg van de 24-uursstaking die voor maandag is aangekondigd. ‘We doen ons uiterste best om onze bedrijfsvoering en productieprocessen als normaal te laten verlopen, waarbij de veiligheid voorop staat’, laat de Achterhoekse aardappelverwerker weten.