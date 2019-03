Brandbrief uit Achterhoek naar provincie over miljoenentekort jeugdzorg: ‘Gemeenten worden voor het blok gezet’

In de brief staat dat er nu al miljoenentekorten zijn in de jeugdzorg in de Achterhoek en dat dat tekort de komende jaren ook nog eens met miljoenen zal groeien. De brief is ondertekend door de wethouders zorg van de acht Achterhoekse gemeenten (inclusief Montferland) en gericht aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland.